Zürich (www.aktiencheck.de) - Panalpina-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Schweizer Transport- und Logistikdienstleisters Panalpina (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF) ein. [ mehr