Was steckt hinter dem Tesla-Hype?

Die Aktie des US-Elektroautoherstellers geht durch die Decke – liegt das nur an den schwarzen Zahlen, die das Unternehmen schreibt, oder an riskanten Anlegerspekulationen? Wie lange hält der Hype und ist das Unternehmen von Elon Musk tatsächlich wertvoller als VW und BMW? Darüber sprechen die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

