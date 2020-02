Goldanstieg voraus auf 1.750$ und GoldMining mit neuem Kursziel 5.75 CAD von H.C. Wainwright!

Die Aktie von GoldMining dürfte davon massiv profitieren. Soeben wurde das Unternehmen von H.C. Wainwright auf ein Kursziel von 5.75 CAD hochgestuft! https://www.resource-capital.ch/fileadmin/news/Goldmining/2020_EN/0202 ...

Beim derzeitigen Kurs lässt das viel Raum für Gewinne. Das Unternehmen strebt auch eine Kotierung an der renommierten US Börse NYSE an. Dazu braucht man einen Kurs von über 2 USD. In nächster Zeit stehen etliche Nachrichten an und dürften dem Unternehmen weiteren Auftrieb verleihen.

Der Chart von GoldMining zeigt einen schönen Aufwärtstrend und dieser dürfte anhalten. Wir geben dem Titel ein erstes Kursziel von rund 3.20 CAD was ein solider Verdoppler wäre.

Fundamental hält das Unternehmen 23 Mio. Unzen Gold plus 2 Mrd. Pfund Kupfer im Boden. Man hat keine Schulden und über 8 Mio. CAD in der Kasse. Beste Voraussetzungen also um bei weiter steigenden Goldpreisen auch als Übernahmeobjekt dazustehen. Aber dann mit Sicherheit mit einer schönen Prämie...

Produzenten wie Caledonia Mining, Newmont oder auch Agnico-Eagle dürften vom weiteren Goldpreisanstieg massiv profitieren. Caledonia hat im Januar 2020 sogar schon die Dividende um 9% erhöht und wird dies wohl auch weiter tun.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

