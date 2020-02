Der Kakaopreis krönt seine fulminante Aufwärtsbewegung der letzten Monate mit dem Auslösen eines frischen Kaufsignals. Noch im November scheiterte Kakao mit dem Unterfangen, das markante Hoch aus dem Jahr 2018 zu gefährden bzw. zu überschreiten. Dieses wurde mit dem jüngsten Vorstoß nun nachgeholt.

Rückblick: In unserer letzten Kommentierung vom 29.01. hieß es unter anderem „[…]Kakao konnte die Zone um 2.400 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Im weiteren Verlauf fungierte diese als Sprungbrett für den nächsten Aufwärtsimpuls. Rasch wurde der wichtige Widerstand bei 2.600 US-Dollar geentert, was wiederum zu einem frischen Kaufsignal führte. Erst im Bereich des eminent wichtigen Widerstands bei 2.800 US-Dollar kam die Bewegung (vorläufig) zum Stehen. Gewinnmitnahmen führten Kakao auf 2.700 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, ein erneutes Abrutschen unter die 2.600 US-Dollar zu verhindern und so den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten.[…]“

Wir haben einen 5-Jahres-Chart auf Tagesbasis bemüht, um die aktuelle Situation adäquat darstellen zu können.

Im weiteren Verlauf gerieten die 2.600 US-Dollar nicht mehr wirklich in Bedrängnis. Kakao setzte weitere Akzente auf der Oberseite. Mit dem Ausbruch über das massive Widerstandscluster 2.800 / 2.850 US-Dollar gelang dem Preis der vorläufige Befreiungsschlag. Aktuell scheint sich Kakao von dieser Zone in Richtung 3.000 US-Dollar absetzen zu wollen. Die 3.000er Marke dürfte allerdings eher psychologische Relevanz haben. Das „eigentliche“ Bewegungsziel sollte im Bereich von 3.150 bis 3.250 US-Dollar liegen. Um dieses aufrechtzuerhalten, sollten im Idealfall die 2.800 US-Dollar nicht wieder unterschritten werden. In jedem Fall gilt es nun, bei etwaigen Rücksetzern die 2.600 US-Dollar zu verteidigen.

Rückenwind bekommt der Kakaopreis aktuell von fundamentaler Seite. Wir hatten schon in unserem letzten Kommentar auf die sich abzeichnende Verschiebung in der Angebots-Nachfrage-Relation verwiesen. So gab die International Cocoa Organization im November-Bulletin vom 01.12.2019 für das Erntejahr 2018 / 2019 ein Defizit in Höhe von – 21.000 Tonnen an. In den vorherigen Bulletins gingen die Prognosen noch von einem Überschuss aus (+18.000 Tonnen im August-Bulletin; +36.000 Tonnen im Mai-Bulletin).