Insgesamt herrscht in der Puma-Aktie wie beim Erzrivalen Adidas auch ein langfristiger Aufwärtstrend, dabei gelang es bis Mitte Januar auf einen Wert von 79,00 Euro zuzulegen. Die Angst an den Märkten rund um das Corona-Virus drücke den Wert zeitweise in den Bereich der markanten Unterstützung aus Ende 2019 um 70,00 Euro abwärts. Dort gelang es allem Anschein nach einen tragfähigen Boden zu finden und den steilsten Abwärtstrend bestehend seit den diesjährigen Hochs anzusteuern. Ein Ausbruch darüber könnte demnach weiteres Kurspotenzial freisetzen und eine längere Gegenbewegung einleiten.

Trendfächer im Fokus

Die Sorge rund um die Ausbreitung des Corona-Virus hat merklich abgenommen, auch feiern Börsen derzeit frische Rekordstände und eine erneute Geldflut an den Finanzmärkten. Davon könnte auch der Sportartikelhersteller Puma profitieren, oberhalb von 72,85 Euro wäre ein Rücklauf zunächst in den Bereich der aktuellen Monatshochs um 74,00 Euro vorstellbar. Im Bereich der zweiten Abwärtstrendlinie um 75,00 Euro muss jedoch mit einem kleinen Dämpfer gerechnet werden. Ein Kursanstieg über diesen Widerstand dürfte folglich weiteres Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs von 79,00 Euro freisetzen und eignet sich sehr gut für ein kurzfristiges Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7YJP. Ein Bruch von rund 70,00 Euro würde hingegen weitere Abgaben in Richtung 68,00 Euro forcieren, spätestens um 66,00 Euro und den dort verlaufenden EMA 200 (rote Linie) dürfte aber wieder eine längere Erholungsbewegung anstehen.