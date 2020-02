Aktien von JD.com beschrieben in den Jahren 2017/2018 eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung, die sich im weiteren Verlauf als SKS-Formation ausgelöst durch den Handelsstreit zwischen den USA und China entpuppt hatte. Nur wenig später testete das Papier das Niveau bei rund 20,00 US-Dollar. Seit Anfang letzten Jahres herrscht aber wieder ein intakter Aufwärtstrend, der zuletzt über die Hürde von 40,00 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Über diesen Widerstand konnte die Aktie zuletzt wieder zulegen und steuert nun auf die Zwischenstände aus Anfang 2018 zu und bietet reichlich Aufwärtspotenzial für kurz- bis mittelfristige Investments.

40 USD jetzt Support

Der nachhaltige Ausbruch über das Niveau von 40,00 US-Dollar hat für die kommenden Wochen Aufwärtspotenzial zunächst an die Sommertiefstände aus 2018 bei 45,23 US-Dollar freigesetzt. Gelingt es über 46,00 US-Dollar nachhaltig zuzulegen, könnte sich die laufende Erholungsbewegung sogar bis an die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 50,58 US-Dollar ausdehnen. Wer überdurchschnittlich an der bevorstehenden Rallyefortsetzung partizipieren möchte, kann sich hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6D8W etwas näher ansehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 38,00 US-Dollar nicht überschreiten. Ein Rückfall unter 36,50 US-Dollar würde hingegen zu empfindlichen Abgaben führen, dabei wäre ein Test der breiten Unterstützungsbasis aus Mitte letzten Jahres um 32,00 US-Dollar nicht auszuschließen.