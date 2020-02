Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Seit fast einem Jahr müssten Boeing-Maschinen vom neuen Typ 737 Max am Boden bleiben, da Software-Probleme zum Absturz von zwei Flugzeugen geführt hätten. [ mehr