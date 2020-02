All for One Group und IVU Traffic: Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Nachhaltigkeit ist längst auch an der Börse zu einem großen Thema geworden. Immer mehr Anleger investieren gezielt in Aktien von Firmen, die sich in diesem Bereich engagieren und/oder ihre Geschäftsabläufe danach ausrichten. Dazu zählt auch Wolfgang Schwarz. Der Trader setzt in seinem wikifolio ">Responsible Investing auf Unternehmen, „die nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch einen Beitrag leisten, die Welt gerechter, sozialer oder nachhaltiger zu machen“. Aktien aus den Segmenten Rüstung, Öl oder Tabak fallen damit automatisch durchs Raster, während Titel mit Bezug zu alternativen Energien, nachhaltigem Bauen, Effizienzsteigerung oder Medizintechnik gerne genommen werden.



Natürlich nur „wenn sich Gelegenheiten ergeben“. Schließlich will der Trader mit diesen „ethisch verantwortlichen Investitionen“ auch Geld verdienen. Konkret strebt er ein langfristig stabiles Wachstum bei einer jährlichen Rendite an, die durchschnittlich „im niedrigen zweistelligen Bereich“ liegt. Dafür werden die in Frage kommenden Werte auf spezielle Value-Kriterien wie konsistente Cashflows, eine geringe Verschuldung, ein steigendes EBITDA (operatives Ergebnis) oder ein vertrauenswürdiges Management hin untersucht. Ein langfristiger Aufwärtstrend ist ebenfalls von Vorteil.

Ein breit gestreutes Portfolio



Bislang hat Schwarz seine Ziele damit voll erreicht. Bei einem maximalen Verlust von 17,5 Prozent wurde seit August 2017 eine Gesamtperformance von gut 44 Prozent erreicht. Das entspricht einem durchschnittlichen Plus von fast 16 Prozent pro Jahr. Das zu 87 Prozent investierte wikifolio ">Responsible Investing setzt sich aktuell aus über 90 Einzelwerten zusammen. Die größte Position, All for one Group, kommt auf einen Depotanteil von 3,1 Prozent. In das Indexzertifikat auf das Musterdepot des Real-money-Traders wurden bislang rund 17.000 Euro investiert.