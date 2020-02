Sixt verkauft Beteiligung an Sixt Leasing SE

Jüngst hatte Sixt bereits Gerüchte bestätigt, sich von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE trennen zu wollen. Nun sind die Verhandlungen mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH abgeschlossen: Das Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc. wird von Sixt 41,9 Prozent der Anteile an der Sixt Leasing SE kaufen.Vereinbart wurde ein Preis von 155,6 Millionen Euro bzw. 18,00 ...