Die heutige Handelseröffnung für die Powercell Aktie an der Frankfurter Börse erfolgt mit schwacher Tendenz. Aktuelle Kurse pendeln bisher zwischen 19,82 Euro und 20,15 Euro, die Volatilität bleibt damit schon in den ersten Minuten hoch. Überraschend ist das nicht, denn die Pandemie-Panik hat die Anleger am Aktienmarkt weiter fest im Griff. Powercells Aktienkurs, gestern nach einer zwischenzeitlichen Erholung auf 22,95 Euro ...