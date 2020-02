FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Angst vor einer raschen Ausbreitung des Coronavirus hat die Anleger am Donnerstag in Scharen in sichere Anlagen getrieben. Besonders gefragt waren Staatsanleihen von als solide empfundenen Ländern. Dazu zählen in erster Linie amerikanische Treasuries und deutsche Bundesanleihen.

Dagegen erlitten Anleihen von Ländern, in denen das Virus sich besonders stark verbreitet, empfindliche Verluste. Besonders hart traf es Staatstitel aus Italien, Südkorea und Brasilien. Deutliche Verluste verzeichneten zudem Anleihen aus Spanien, Portugal und Griechenland.