Die Edelmetalle sind ins Taumeln geraten. Platin macht diesbezüglich keine Ausnahme. Doch während die anderen Edelmetalle aus vermeintlich robusten Konstellationen herausgerissen wurden, gab es bei Patin charttechnische Warnsignale.

So hieß es in unserer Kommentierung vom 20.02. unter anderem „[…] Platin tat sich zuletzt weiterhin schwer damit, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Ein vielversprechender Vorstoß über die 1.000er Marke fiel schließlich im Januar ergebnislos in sich zusammen. Zwischenzeitlich galt es dann, die eminent wichtigen 950 US-Dollar zu verteidigen. Eine erfolgreiche Verteidigung dieser Unterstützung ist vor dem Hintergrund einer potentiellen Ausbildung einer S(chulter)K(opf)S(chulter)-Trendwendeformation auch weiterhin notwendig. Sollte es zum Bruch der 950er Marke kommen, würde diese Formation weiter Form annehmen. Um das „Gespenst“ einer SKS-Formation zu vertreiben, muss Platin auf neue Hochs jenseits der 1.040er Marke ausbrechen. Jüngst gab es einen weiteren Vorstoß über die 1.000 US-Dollar, der aber im Bereich von 1.020 US-Dollar auslief und so noch keine Relevanz entwickeln konnte. An diesem Punkt muss Platin nachsetzen… Die zentrale Unterstützungszone verorten wir in den Bereich 900 / 880 US-Dollar inklusive der 200-Tage-Linie.“



Die SKS-Formation setzte sich letztendlich durch und initiierte die Korrektur. Die Sache nahm ihren Lauf. Die 950er Marke wurde durchschlagen. Die Abwärtsbewegung nahm weiter Fahrt auf und durchbrach auch die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone zwischen 900 / 880 US-Dollar. Damit hat sich ein weiteres Verkaufssignal installiert, gingen damit auch gleichzeitig die wichtige 200-Tage-Linie sowie der Aufwärtstrend verloren.

Wie weit kann das jetzt noch gehen? Aktuell wird das Handelsgeschehen von vielen Risiken und Unsicherheiten dominiert, die es erschweren, auf die Frage eine Antwort zu finden. Wenn man der jüngsten Entwicklung etwas Positives abgewinnen will, dann ist es vielleicht der Umstand, dass Platin nicht auch gleich die nächste Unterstützung bei 850 / 835 US-Dollar „kassiert“ hat und nach deren Erreichen sich zunächst etwas erholen konnte. Ob damit die Gefahr gebannt ist, darf bezweifelt werden. Auf der Oberseite wäre es nun außerordentlich wichtig, wenn es Platin gelingen würde, die 900er Marke signifikant zurückzuerobern..