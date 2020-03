Nach „Vorgeplänkeln“ geht der Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur nun auf die große Bühne.

28.02.2020 - Das Coronavirus beherrscht erneut das Marktgeschehen. Nach unserer Einschätzung sind zwei Entwicklungen für die derzeitigen, deutlichen Kursverluste an den Aktienbörsen verantwortlich. Zum einen treffen nun nach und nach Konjunkturindikatoren ein, die ein schärferes Bild der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie vermitteln sollten – was für Nervosität sorgt. Die ersten, noch immer sehr punktuellen Daten aus China (z.B. zum Energieverbrauch, zum Schiffsverkehr, zu Immobiliengeschäften oder zum Passagier­aufkommen) bestätigen die Vermutung, dass die Bremseffekte signifikant sind. Zumindest im ersten Quartal könnte das Wachstum in China einen deutlichen Rücksetzer zeigen. Hinzu kommt allerdings, dass beispielsweise die jüngsten Einkaufsmanagerindizes erste vorsichtige Hinweise auf Folgewirkungen in Europa und auch in den – bisher meist als „widerstandsfähiger“ eingestuften – USA geben.

Der zweite Aspekt ist die steigende Zahl von Erkrankungen außerhalb Chinas (Bestätigte Fälle in Europa siehe Grafik). Neben den Fällen in Südkorea springt vor allem die Entwicklung in Italien ins Auge; in der Lombardei mussten erstmals außerhalb Asiens umfassende Quarantäne-Vorkehrungen ergriffen werden. Darüber hinaus gab es (zur Verärgerung von Donald Trump) eine deutliche Warnung der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (C.D.C.). Diese forderten die Amerikaner gerade auf, sich auf einen Ausbruch der Epidemie mit ernsthaften Störungen des täglichen Lebens vorzubereiten.

V-förmige Entwicklung bleibt wahrscheinlichste Option

Die Unsicherheit hinsichtlich des Verlaufs der Covid-19-Epidemie ist derzeit hoch. Dennoch gehen die Mediziner mehrheitlich davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionen zwischen Februar und Mai 2020 eintreten wird. Wirtschaftlich betrachtet ist dann ein V-förmiger Verlauf – auf einen scharfen Einbruch infolge eines temporären Angebotsschocks folgt eine deutliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivität – der weiterhin wahrscheinlichste. Der Internationale Währungsfonds beispielsweise geht in seinem Basisszenario davon aus, dass es bereits im zweiten Quartal zu einer Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität in China kommen wird. Im Gesamtjahr würde das Wachstum in China damit auf 5,6% zurückgehen, 0,4 Prozentpunkte unter der Schätzung vom Januar. Das globale Wachstum würde 0,1 Prozentpunkt niedriger ausfallen. Parallel dazu rechnen wir für die nächsten Wochen mit einer Durststrecke an den Aktienmärkten, sehen aber mittelfristig – wenn ein Abklingen der Epidemie erkennbar wird – Potenzial für eine Erholung. Wahrscheinlich wird auch die Geldpolitik weiter Rückendeckung für die Märkte geben, vor allem in den USA. Wir schließen nicht aus, dass die Fed dem Druck der Märkte und der Politik schon bald nachgeben und den Zinssenkungskurs in den nächsten Monaten wieder aufnehmen könnte.