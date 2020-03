Friedrich Merz ein Manager oder (nur) ein Lobbyist? 

Friedrich Merz gibt sich gerne als Mann der Wirtschaft, der es geschafft hat und mit eigenem Jet reist. Sein Job als Oberkontroller bei der deutschen Niederlassung von BlackRock (Anlagevolumen 7 Bill. USD) sollte diese Fähigkeit untermauern. Leider verwechseln die Medien Leistung mit Kontrolle und fragen nicht was Merz bis dato konkret geleistet hat und was er bei dem Finanzmulti eigentlich tat? Jetzt gibt es noch Irritationen wegen der verspäteten Bilanzvorlage 2018. Ist der US-Konzern in die Steueraffäre um die cum-ex-Geschäfte verwickelt, kann es heiß um seinen Aufsichtsratsvorsitzenden und (heimlichen) Kanzlerkandidaten Merz werden https://www.stern.de/politik/deutschland/friedrich-merz--die-raetsel-u ... . Der Text nennt weitere Punkte die dem Sauerländer zum Verhängnis werden können.

Der US-Finanzmulti agiert im Stillen und stört sich nicht an seinem schlechten Ruf. Zu seinen Kunden zählen Namen wie die FED und die EZB, viele Finanzministerien und Staatsfonds. Diese lassen sich von ihm gegen Honorar „beraten“ Ausdruck. So bekam die EZB Nachhilfe bei den Anleihekäufen oder bei den mit EU-Geldern geretteten Banken Griechenlands und Zyperns. Besonders der persönliche Draht zu Ex-EZB-Chef Mario Draghi, zahlte sich wegen der „Insidernähe“, den die Zweitligisten bei der Konkurrenz nicht haben, aus. Mehr dazu auf https://de.wikipedia.org/wiki/BlackRock und Miriam Braun BlackRock: Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld.

Diese Kontaktpflege hat eine lange Geschichte. Auch bei Großkrisen in den USA waren die New Yorker Giganten auf Risiko und Kosten der US-Steuerzahler als „Aufkäufer“ und Vermittler bei der Abwicklung fauler Kredite und sog. Schrottanleihen dabei. Sie fehlten nicht in der Finanzkrise 2008 bei der Rettung der Investmentbank Bear Stearns, des Versicherungsgiganten AIG, oder der öffentlichen Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac. „BlackRock gehört zu den großen Gewinnern der Rettungsaktion“ - meinten neidische Konkurrenten. Konkurrent und Hedgefonds Profi Ican sieht, stufte ihn als „eine Bedrohung für die globalen Finanzmärkte“ und „eine extrem gefährliche Firma“, gefährlicher als Goldman Sachs, Ex-Arbeitgeber von Draghi & Co.