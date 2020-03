Corona-Angst lähmt die Wirtschaft

Das Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern in Europa aus. Die Reaktion an den Börsen sind drastisch fallende Kurse. Oder hätte es diese Abwärtsbewegung auch ohne das Virus gegeben? Wie sollten Anleger reagieren? Was bedeutet die Krankheit für die Wirtschaft im Allgemeinen? Darüber sprechen die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in diesem Podcast.

