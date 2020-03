FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt wegen der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise eine leichte Erholung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund dreieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit 10 894 Punkten und damit knapp 2,5 Prozent höher als am Montag zum Handelsschluss.

Zum Wochenbeginn hatte der Dax einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Wegen wachsender Rezessionssorgen durch das Coronavirus und die zusätzliche Gefahr eines Ölpreiskrieges flohen die Anleger am Montag panikartig aus dem Aktienmarkt und flüchteten in sichere Häfen. Der deutsche Leitindex gab 7,94 Prozent auf 10 625,02 Punkte nach, womit die Gewinne aus dem vergangenen Jahr fast aufgezehrt wurden.