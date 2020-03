Sind die Kurse an den Börsen, im DAX, schon wieder so tief gefallen, dass sich Käufe lohnen könnten? Oder stehen epochale Veränderungen an?

Die große Frage ist nun, ob eine Deflationsspirale ausgelöst durch eine Angebots- und Nachfragekrise mit anschließenden Pleiten und letztlich einer Kredit- und Schuldenkrise noch gestoppt werden kann. Offen diskutiert wird inzwischen Helicopter Money, wo jeder einen Geldbetrag ohne Gegenleistung bekommt. Die Situation ist ernst. Steht die Welt gar vor epochalen Veränderungen? Die Unsicherheit preist die Börse gerade ein. Eröffnet das Chancen bei Einzeltiteln? Mehr dazu hier auf Plusvisionen.de