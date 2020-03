Mit Discount-Zertifikaten auf die E.ON-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren.

Mit einem Kursrückgang von 25 Prozent seit dem Ausbruch der Börsenkrise hielt sich die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) in den vergangenen Wochen noch halbwegs gut. Nach der bereits seit einigen Tagen einsetzenden Kurserholung der Aktie sorgten die trotz der Coronakrise oberhalb der Expertenerwartungen liegenden Gewinnzahlen für einen neuerlichen Kursschub. Mit einem Kursanstieg von bis zu 12 Prozent setzte sich die Aktie nach dem Handelsbeginn des 25.3.20 an die Spitze der an diesem Tag im Erholungsmodus befindlichen DAX-Werte.

Für Anleger, die nach den bekräftigten Kaufempfehlungen führender Analysten Interesse an einem Investment in die als stark unterbewertet angesehene E.ON-Aktie in Erwägung ziehen, die aber auch einen weiteren Kursrutsch nicht ausschließen, könnte der Kauf von Discount-Zertifikaten mit hohen Sicherheitspuffern interessant sein.