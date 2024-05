Booking steckt in Seitwärtsspanne fest Nur wenn es gelingt, einen Wochenschlusskurs oberhalb von 3.711 US-Dollar zu etablieren, dürfte sich die Annahme weiterer Kursgewinne zunächst in den Bereich von 3.844 und später an die Rekordstände von 3.918 US-Dollar bewahrheiten. Hierdurch dürfte …