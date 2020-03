Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.CEO Satya Nadella habe in der Nacht zum Mittwoch mitgeteilt, dass die Hardware-Lieferketten des US-amerikanischen Tech-Riesen in Asien wieder in Betrieb genommen würden, da der Ausbruch des Coronavirus nachlasse. [ mehr