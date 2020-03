Durch Corona dürfte die Konsolidierung in der Software-Branche vorläufig eine Auszeit nehmen. Nach dem Ende der Krise dürfte sie aber wieder an Fahrt gewinnen. Dann könnten solche Unternehmen zu Übernahmezielen werden, die starke Kursverluste erlitten haben, jedoch gut positioniert sind. Dazu zählt die Software AG.Die Darmstädter haben zuletzt selber eine Reihe von Übernahmen durchgeführt und so die Marktposition ...