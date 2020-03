Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Mitten in der US-amerikanischen Coronavirus-Krise habe Speicherchip-Hersteller am Mittwochabend die Quartalszahlen zum ersten Fiskalhalbjahr präsentiert. [ mehr