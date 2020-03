Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir außerhalb des technischen Jahresausblicks auf den Jahreschart eines Basiswerts eingehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Beim Silberpreis sei dies zuletzt im Jahr 2012 der Fall gewesen als in der höchsten aller Zeitebenen zwei "shooting stars" in Folge ausgebildet worden seien. [ mehr