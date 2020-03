× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Kaufen, kaufen, kaufen!

Während die Aktienmärkte die neue Woche mehr oder weniger unverändert eröffnen, nimmt BioNTech heute mächtig an Fahrt auf. Unmittelbar zur Eröffnung schießt die Aktie regelrecht nach oben. So wurde die erste Notierung bei fast 55 Euro festgestellt. Ein Plus von über 10 Prozent im Vergleich zum Freitagsschlusskurs! Alles über BioNTech und andere Unternehmen, die an […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.