Noch Anfang 2018 markierte das Wertpapier von SAF Holland bei 20,08 Euro seinen Höhepunkt, bevor es nach einer kurzen Übertreibung wieder bergab ging. Zunächst gestaltete sich der Ausverkauf in einer gewöhnlichen Konsolidierung , mit dem Bruch des Aufwärtstrends bestehend seit 2009 folgte schließlich ein größeres Verkaufssignal und drückte SAF Holland in der abgelaufenen Woche auf 3,16 Euro weiter abwärts. Damit hat der Wert die Unterstützungsniveaus aus 2009/2011 erreicht. Zwar stellt sich seit einigen Tagen an dieser Stelle eine latente Stabilisierung ein, diese könnte aber genauso vorübergehend sein und weitere Verluste hervorbringen. Der derzeitige Kursbereich sollte daher einer engmaschigen Beobachtung unterliegen, favorisiert wird aufgrund der Entwicklungen an den Weltmärkten eine weiter rückläufige SAF Holland-Aktie.

Halten 3,15 EUR wirklich?

Sollte der Unterstützungsbereich aus den Jahren 2009/2011 nicht halten und das Papier weiter durchrutschen, kämen unterhalb von 3,10 Euro weitere Verluste auf Investoren zunächst in den Bereich von 1,42 Euro, darunter auf glatt 1,00 Euro zu. Möglicherweise werden sogar noch die Tiefstände aus 2009 bei 0,39 Euro getestet. Wer ebenfalls auf eine weiter fallende SAF Holland-Aktie setzen möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB0DUC etwas genauer ansehen. Eine signifikante Verbesserung ist noch lange nicht in Sicht, auf der Oberseite besitzt das Papier kurzfristig Erholungspotenzial an 4,00 Euro, darüber maximal jedoch an 5,16 Euro. Erst wenn der laufende Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2018 und das Niveau von mindestens 6,00 Euro überwunden werden, könnte sich ein Rücklauf zurück in den Bereich von 8,90 Euro einstellen. Dieses Szenario erscheint aufgrund der aktuellen Entwicklung jedoch wenig wahrscheinlich.