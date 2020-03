FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,14 Prozent auf 173,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,50 Prozent.

Die Corona-Krise sorgt weiter für Verunsicherung. Dies geht mit einem sehr schwankungsanfälligen Handel einher. Derzeit steht vor allem die rasche Ausbreitung des Virus in den USA im Mittelpunkt. Aber auch in Europa ist die Lage weiter beunruhigend. So brach ein regionaler Frühindikator für die Region Dallas ein. Anleger greifen daher zu als sicher empfundenen und liquiden Anlagen wie deutschen oder amerikanischen Staatsanleihen.