Wieder einmal gibt es Bewegung in der Aktionärsstruktur von Wirecard. Und wieder einmal ist es Amerika, das für diese Dynamik sorgt. Wie so häufig in den vergangenen Wochen kommt eine neue Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley. Der Stichpunkt für die jüngste Meldung der Amerikaner ist der 24. März.Bis zu diesem Tag hielt Morgan Stanley insgesamt 9,85 Prozent an Wirecard. Dieser Anteil setzte sich zusammen aus 1,17 Prozent ...