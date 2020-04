Kräftig durchgeschüttelt wurden BioNTech-Anleger in den vergangenen Tagen. Am Montag sprang der Kurs über 13 Prozent nach oben, nur um Dienstag 7 Prozent wieder abzugeben. Der gestrige Schlusskurs lag punktgenau auf der 50-Euro-Marke, die sich in der Vergangenheit häufig als Gratmesser erwiesen hat.

Heute katapultiert sich BioNTech wieder deutlich über diese Grenze und arbeitet damit fleißig an neuen charttechnischen Kaufsignalen. Diese Tendenzen auf Basis der Kursentwicklung in der Vergangenheit dürfen allerdings nicht überbewertet werden. Schließlich geht es bei dem Unternehmen um das ganz Große!

So arbeitet BioNTech fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Gemeinsam mit den Partnern Fosun Pharma aus Shanghai und Pfizer werden gerade erste Testreihen in China lanciert. Sollte diese Studie positiv verlaufen, dürfte der Aktienkurs in den kommenden Wochen durch die Decke gehen.