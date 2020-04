DAX über 9.900 Punkten

Der DAX dürfte also mit einem Aufwärtsgap in die neue Handelswoche starten. Allerdings bleibt fraglich, ob die Aufwärtsdynamik über die Woche beibehalten werden kann. In der Vorwoche bildete sich nämlich im Wochenchart eine rote Wochenkerze, die nach der vorherigen Aufwärtskorrektur eher für erneut fallende Kurse in der aktuellen Handelswoche spricht.

Sollte dem DAX jedoch ein Anstieg über die Widerstandszone bei 10.000/10.100 Punkten gelingen, würde sich die Lage aufhellen und wohl ein weiterer Hochlauf bis zum offenen Gap bei 10.390 Punkten erfolgen.