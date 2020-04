Technologieaktien: Gestärkt aus der Krise

IT-Technologie könnte aus der aktuellen Corona-Krise als großer Gewinner hervorgehen. Produkte und Dienstleistungen sind schon jetzt stark nachgefragt. Jonathan Curtis, Research-Analyst der Franklin Equity Group erläutert, warum Technologieunternehmen derzeit ein interessanter Frühindikator sind, und was die Branche aus der Wirtschaftskrise 2008/2009 gelernt hat.Im Zuge des nahezu globalen Shutdowns sind zurzeit die Sorgen über das Funktionieren der Lieferketten sehr groß. Da wesentliche Produktionskapazitäten in China und Asien angesiedelt sind, gibt es selbstverständlich auch Störungen der Lieferketten im Technologiesektor.Vor allem in China haben wir eine erhebliche Unterbrechung der Lieferketten erlebt, da die chinesische Regierung und die Unternehmen dort...