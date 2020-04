Es könnte ein weiterer Tag mit deutlichen Kursgewinnen an der Frankfurter Börse werden. Im frühen Handel gilt dies auf jeden Fall für die Nel ASA Aktie, die spürbar im Plus liegt. Aktuell notiert der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoff-Konzerns mit mehr als 2 Prozent im Plus bei 0,955 Euro - dem bisherigen Tageshoch nach wenigen Handelsminuten. Viel wichtiger aber: Der Anstieg bringt eine massive, zugleich übergeordnet ...