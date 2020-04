Titel aus der Reise- und Touristik-Branche wie die TUI Aktie litten besonders zwischen Mitte Februar und Mitte März dieses Jahres unter den Folgen des Corona-Crashs an der Börse. In dieser Zeit stürzte der Aktienkurs von TUI von 11,14 Euro am 12. Februar auf bis zu 2,423 Euro am 16. März ab. Hier allerdings wendete sich das Blatt - zumindest vorerst. Eine erste charttechnische Erholung der TUI Aktie erreichte Ende März in der ...