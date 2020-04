MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben sich am Dienstag mehrheitlich der weiterhin guten Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten angeschlossen. Lediglich in Budapest wurden Verluste verzeichnet.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 1,65 Prozent auf 1846,39 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 1,37 Prozent auf 44 110,86 Punkte zu.