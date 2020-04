Wie werde ich Weltenbummler?

Das Thema wirkt heute auf den ersten Blick „unökonomisch“ und zeitlich völlig „deplatziert“ (Corona-Sorgen!). Weil aber gerade jetzt so viele ältere Bürger sterben, kann die Erwartung einer aufregenden und leistungsstarken Zukunft bei reiselustigen Senioren (der Autor zählt sich mit 69 dazu) - und bei denen die es noch werden möchten - sehr aufbauend sein. Ähnlichkeiten zwischen einer Reise und der Börse gibt es mehr als man glauben möchte. Auch die pädagogischen Aspekte einer mit der „ökonomischen Brille“ erlebten Eskapade fallen sehr wohl ins Gewicht. Last but not least: Viele ältere Herrschaften können sich bei knappen Altersrenten in dem Land in „dem wir alle gut und gerne leben“ (Merkel) einen durch professionelle Reisebüros organisierten Ausflüge nicht leisten, wären aber auch mit ihrem knappen Budget imstande eine individuelle kostengünstige Gruppenreise zu absolvieren. Wie so etwas anzupacken ist, zeigt der nachfolgende Beitrag.

Reisen und Börse zeigen viele Gemeinsamkeiten