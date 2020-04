Wegen der Coronakrise und dem damit verbundenen Nachfrageschock bei gleichzeitg weiter hohem Angebot kommt es heute zu einem regelrechten Öl-Masskaker. WTI-Öl (der morgen auslaufende Mai-Kontrakt) verliert in der aktuellen Coronakrise so stark wie noch nie in der Geschichte, in Kanada sind die Ölpreise teilweise schon negativ (das heißßt die Öl-Produzenten zahlen den Abnehmern Geld, dass sie ihnen das Öl abnehmen). Die Kolleteralschäden dieses kollabierenden Ölpreises werden für Öl-Unternehmen aber auch für viele Öl-fördernde Staaten katastophal sein. Die Aktienmärkte aber können die anfänglichen Verluste eingrenzen - weil Trumps Schönredner Larry Kudlow (entgegen anders lautenden Meldungen etwa von "Politico") die Hoffnung auf das nächste Rettungspaket durch den US-Kongreß schürt..

Das Video "Das große Öl-Massaker!" sehen Sie hier..