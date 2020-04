Erfolgsgeschichte Penta: Weitere Expansion durch Venture Capital

Neue Finanzierungsrunden sorgen für Auftrieb

Das Start-Up ist von Anfang an ganz anders an den Bereich der Geschäfts-Konten herangegangen und hatte dabei stets die Kundenorientierung im Blick. Durch neues Venture Capital ist Penta nun in der Lage, zu expandieren und weitere maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Doch wie sehen diese aus und wofür steht Penta eigentlich?

Abbildung 1: Penta kann das eigene Wachstum durch erfolgreiche Finanzierungsrunden weiter vorantreiben. Es bleibt abzuwarten, welche Innovationen die Kunden bald begeistern. Bildquelle: @ fryck01 / Pixabay.com

Penta konnte 2019 8 Millionen Euro in Finanzierungsrunde abrufen

Im Spätsommer 2019 konnte Penta in einer Finanzierungsrunde ca. 8 Millionen Euro neues Kapital einsammeln. Angeführt wurde diese Runde von HV Holtzbrinck Ventures, der zu den größten unabhängigen Early Stage Venture Fonds gehört und schon viele bekannte Start-Ups betreut hat, die jetzt bekannte Unternehmen sind. Dazu gehören so klangvolle Namen wie Zalando, FlixBus oder HelloFresh.

Mittlerweile hat Penta in einer weiteren Finanzierungsrunde im März 2020 sogar weitere 18,5 Millionen Euro an Kapital erhalten. Diesmal beteiligten sich RTP Global, ABN Amro Ventures und VR-Ventures.

Beeindruckendes Wachstum in den letzten 2,5 Jahren

In den letzten zweieinhalb Jahren hat das Unternehmen Penta eine beeindruckende Entwicklung genommen. Vom kleinen Start-Up zum Unternehmen mit internationaler Aufstellung und 100 Mitarbeitern. Dazu Niederlassungen in Berlin, Belgrad und Mailand. Beste Voraussetzungen also, um ganz Europa mit den innovativen Finanzprodukten aus der Penta-Schmiede zu versorgen.

Wofür steht Penta?

Penta steht für innovatives Geschäftsbanking und konnte mit den eigenen Kontomodellen schon mehr als 18.000 Kunden überzeugen. Ein Geschäftskonto bei Penta trumpft vor allem mit diesen Vorteilen auf:

- Unkomplizierte Kontoeröffnung (Videoidentifizierung innerhalb von 3 Minuten)

- Debitkarten für jeden Mitarbeiter

- Ausgaben in einer Echtzeit-Übersicht im Blick behalten

- Transparente und faire Preismodelle

- Flexible Unternehmenskredite

Die größte Stärke spielen die Geschäftskonten allerdings in Sachen Buchhaltungsunterstützung aus. Durch eine einfache Schnittstelle lässt sich das eigene Konto mit der eigenen Buchhaltungssoftware verbinden. So entfallen langwierige und nervige Datenübertragungen. Darüber hinaus können Zahlungen mit Belegen verknüpft werden. Demnächst ist es offenbar auch möglich, die Belege automatisch zur Buchhaltungssoftware weiterzuleiten.

Was plant Penta in Zukunft?

Penta plant, mit dem Geld aus der neuen Finanzierungsrunde gerade die Tools im Bereich des Spesenmanagements weiter auszubauen. Darüber hinaus sollen weitere Finanzprodukte ins Leben gerufen werden, um Unternehmen noch mehr maßgeschneiderte Lösungen präsentieren zu können.

Penta hat bereits diese Neuerungen durchgeführt oder angekündigt:

- Bald können Unternehmer auch virtuelle Karten an ihre Mitarbeiter vergeben (weitere Vereinfachung wiederkehrender Zahlungen)

- Verbesserungen an der Beispielüberweisung in der CSV-Vorlage

- Anhänge und Belege an Zahlungen können bequem gesammelt heruntergeladen werden

- Öffnung von Penta für Einzelunternehmer und Freiberufler

Ferner ist offenbar geplant, in andere Länder zu expandieren. Den Sprung nach Italien hat Penta bereits geschafft und konnte auch dort erste Erfolge feiern.

Penta ist eine große Erfolgsgeschichte

Beim Blick auf die aktuelle Entwicklung lässt sich festhalten, dass Penta eine große Erfolgsgeschichte ist. In weniger als 3 Jahren hat das Unternehmen den Sprung vom kleinen Start-up zu einem bedeutenden Anbieter für Geschäftskonten geschafft. Der innovative Ansatz hilft dabei, Penta in der Zielgruppe der KMUs stetig beliebter zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen weiterhin in diesem Tempo wächst und eventuell bald schon in die Riege der großen Finanzinstitute aufsteigt. Für Unternehmer bleibt zudem zu hoffen, dass zudem mehr FinTechs diesem Beispiel folgen und maßgeschneiderte Lösungen in allen Bereichen präsentieren.