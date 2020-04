Die Deutsche Euroshop bestätigt die Zahlen für 2019. Der Umsatz steigt um 0,4 Prozent auf 225,9 Millionen Euro an. Das EBIT sinkt um 0,8 Prozent auf 197,5 Millionen Euro. Die eigentlich vorgeschlagene Dividende von 1,55 Euro je Aktie soll nicht ausgezahlt werden. Deutsche Euroshop will in der Krise die Liquidität stärken. Die Analysten von Independent Research können diesen Schritt nachvollziehen.Sie bestätigen die ...