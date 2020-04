Einstmals galt Aurora Cannabis als Überflieger im Cannabis-Sektor. Hoffnungen und Erwartungen der Investoren spiegelten sich in so mancher Rally wider. Doch seit geraumer Zeit geht es stetig abwärts mit dem Aktienkurs. Anleger haben offenkundig den „Daumen gesenkt“ und dem Unternehmen somit das Vertrauen entzogen, zu oft verpasste Aurora Cannabis die selbstgesteckten Ziele und sorgte so für Unmut…

Das Unternehmen lieferte in den vergangenen Wochen und Monaten von fundamentaler Seite diverse Enttäuschungen. Der Markt quittierte diese Warnzeichen mit einem Abverkauf. In Bezug auf eine Bodenbildung tut sich der Wert unverändert schwer. In den letzten Wochen oszillierte er weitgehend in einer Range von 1,0 CAD bis 1,5 CAD. Das 52-Wochen-Tief wurde bei 0,87 CAD markiert. Was auf CAD-Basis noch unproblematisch erscheint, erwächst sich auf US-Dollar-Basis zu einem veritablen Problem. Chart auf CAD-Basis.