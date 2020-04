LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: LL1) hat sich die Unterstützung durch einen der bekanntesten kanadischen Experten für Leinsamen und Leinsamenprodukte gesichert. Kelley Fitzpatrick wird das Unternehmen ab sofort in regulatorischen Fragen beraten.

Frau Kelley Fitzpatrick ist die Geschäftsführerin von NutriScience Solutions, die Dienstleistungen in zahlreichen Bereichen von natürlichen Gesundheitsprodukten (Natural Health Products, NHP) und funktionellen Lebensmitteln (Functional Food, FF) anbietet. Kelley Fitzpatrick besitzt umfassende Kenntnisse im Landwirtschafts- und Gesundheitssektor in Kanada, da sie seit fast 30 Jahren mit allen Interessengruppen einschließlich Regierung, Privatwirtschaft, Forschung, Handelsverbänden und als Unternehmerin zusammenarbeitet.

Frau Fitzpatrick war die Projektleiterin für die Investitions-Fallstudie von Global Affairs Canada (GAC) für die FFNHP-Kategorien. Kelley fungiert als Sprecherin des Investitions-Champions für den GAC. Während ihrer Beratungstätigkeit hat sie mit einundachtzig FF- und Ingredienzien- sowie NHP-Unternehmen gearbeitet und einhundertzweiundsiebzig Berichte/Dokumente für Kunden aus Industrie, Regierung, Wissenschaft und NGOs verfasst. Sie hat für ihre Kunden Fördermittel in Höhe von über 200 Millionen Dollar gesichert und war einer der Hauptverfasser eines erfolgreichen Förderantrags, mit dem Protein Industries Canada, einer von fünf Super-Clustern, gegründet wurde.

Kelley ist eine anerkannte Expertin für Leinsamen und leitet seit über 20 Jahren Initiativen in Forschung, Marketing und Werbeaktivitäten. Kelley hat in den Bereichen Gesundheit von Mensch und Tier, industrielle Fasern und Öl sowie Pflanzenzüchtung und Agronomie gearbeitet, zunächst als Projektmanager für Flachs Kanada 2015 und dann als technischer Berater für den Flachs Council of Canada. Während dieser Zeit leitete sie die Entwicklung eines erfolgreichen Dossiers für die GRAS-Bekanntmachung (Generally Recognized as Safe) für ganzen und gemahlenen Leinsamen GRN 000280 (2009) für die United States Food and Drug Administration. Sie arbeitete auch mit Agriculture and Agri-Food Canada zusammen, um einen erfolgreichen Antrag bei Health Canada für einen Health Claim zur Senkung des Cholesterinspiegels im Blut für ganze und gemahlene Leinsamen zu entwickeln (2014).

Im Jahr 2020 wurde Kelley von der BioScience Association of Manitoba mit dem Outstanding Leadership Award in Biosciences ausgezeichnet. Frau Fitzpatrick hat Buchkapitel und Artikel speziell über die kanadischen Vorschriften, die Industrie und die Wissenschaft des FFNHP veröffentlicht und über 500 Präsentationen weltweit gehalten.

