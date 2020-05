IFA Hotel & Touristik will für 2019 vermutlich keine Dividende ausschütten. In einer Bilanzsitzung am 7. Mai soll dies beschlossen werden. Letztlich muss die Hauptversammlung aber darüber entscheiden.Die Corona-Krise erschwert das Geschäft von IFA Hotel & Touristik. Daher gibt es zunächst keine Prognose für das Gesamtjahr. Die Zahlen in 2020 dürften aber erheblich rückläufig sein. Tourismus findet momentan kaum ...