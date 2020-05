Goldaktien freundlicher, EZB-Anleihekäufe teilweise verfassungswidrig

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundesverfassungsgericht erklärt die Anleihekäufe der EZB als teilweise verfassungswidrig und das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Kaufprogramm der EZB für willkürlich und damit für das Bundesverfassungsgericht nicht bindend.Kommentar: Das ist die Konstruktion, die den Euro zusammenhält.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar (aktueller Preis 51.066 Euro/kg, Vortag 50.374 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber kann zulegen (aktueller Preis 15,45 $/oz, Vortag 14,99 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 767 $/oz, Vortag 767 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.813 $/oz, Vortag 1.738 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 30,38 $/barrel, Vortag 29,85 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,8 % oder 4,4 auf 122,3 Punkte und erreicht ein neues 7-Jahreshoch. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 7,4 %. Bei den kleineren Werten haussieren Intern. Tower Hill 25,3 %, Northern Dynasty 20,4 % (Vortag +6,5 %) und TMAC 15,8 %. Bei den Silberwerten ziehen Aurcana 12,2 %, Mandalay 11,9 % und Maya 11,6 %. Endeavour gibt 7,8 % nach.