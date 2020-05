Mit einer explosiven Kurserholung hat sich die Bitcoin Group Aktie vor allem in den letzten Tagen aus dem Corona-Tal geschossen. Nachdem es schon Mitte März steil vom Crash-Tief bei 13,00 Euro binnen weniger Tage auf 25,65 Euro nach oben ging, fast eine Kursverdoppelung also, hat der Aktienkurs nach einer Konsolidierung dieser Erholungsrallye in den letzten Tagen nochmals stark an Wert gewonnen. Mit 33,00 Euro ging die Bitcoin Group ...