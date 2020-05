PWO erzielt leichten Gewinnanstieg zum Jahresauftakt

PWO meldet Zahlen für das erste Quartal 2020. Das Unternehmen aus Oberkirch hat nach eigenen Angaben bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie einen plangemäßen Jahresstart verzeichnet. „Nachdem im Februar zunächst unsere Standorte in Asien durch die Krise belastet wurden, waren im März auch an den anderen Standorten des Konzerns erste Umsatzausfälle zu verzeichnen”, so PWO am Montag weiter. Der Umsatz des Unternehmens ist ...