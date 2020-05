Mit einem Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus könnte die Erholung im 2. Halbjahr 2020 beginnen.

Die chinesischen Einkaufsmanagerindika­toren zeichneten im April ein uneinheit­liches Bild. Während für die Industrie ein Rückgang ausgewiesen wurde (50,8 nach 52,0 Punkten), stieg der Index des Service­sektors an (53,2 nach 52,3 Punkten). Vor allem die Dienstleister profitierten of­fensichtlich von der binnenwirtschaftlichen Belebung nach dem Zurückfahren der staatlichen Kontaktbeschränkungen.

Gleichwohl verläuft diese Erholung nur mit angezogener Handbremse, weil vielerorts die von der Politik verhängten Restriktio­nen nur langsam aufgehoben und zum Teil auch wieder hochgefahren werden. In der Industrie haben fast alle Großunter­nehmen ihre Produktion wieder zu knapp 100% aufgenommen, kleine Firmen im­merhin zu 85%.



Allerdings bekommt das verarbeitende Gewerbe nun wegen der wegbrechenden Nachfrage aus den In­dustrienationen Gegenwind vom Außen­handel. Das zeigen die Teilindizes zu den Exportaufträgen der Industrie­Einkaufsmanagerumfragen, die nach einem kurzen März­-Zwischenhoch im April erneut deut­lich einbrachen.



Wenn die Weltwirtschaft langsam wieder in Gang kommt, sollten jedoch die Belastungen für Chinas Expor­teure abnehmen. Die binnenwirtschaft­liche Belebung in China könnte dann in den kommenden Monaten von einer außenwirtschaftlichen Erholung begleitet werden. Die Konjunkturperspektiven für die zweite Jahreshälfte bleiben positiv ...





