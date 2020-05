Platz 1 bei Morningstar: Flossbach von Storch ist Bester unter den Großen

Der Kölner Fondsanbieter Flossbach von Storch liegt in einer aktuellen Morningstar-Untersuchung auf Rang eins – als großer europäischer Fondsanbieter mit den besten Bewertungen. Hier kommen die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung.Flossbach von Storch ist das frisch gebackene erste Haus am Platz des europäischen Fondsmarkts. Laut einer Auswertung des Analysehauses Morningstar haben die Kölner im Jahresauftaktquartal 2020 den Sprung nicht nur ins oberste Größenquartil der europäischen großen Fondsanbieter geschafft, also solcher, die mehr als 5 Milliarden Euro verwalten. Flossbach von Storch ist auch quasi aus dem Stand an deren Spitze gesprungen – als Fondsgesellschaft mit den besten Bewertungen: 99 Prozent der von Morningstar quantitativ bewerteten FvS-Produkte halten ein...