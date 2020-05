Der DAX steht still, genau wie die Wirtschaft. Die Kurse werden von den Optimisten getrieben, die bald wieder eine funktionierende Wirtschaft sehen. Die Wirtschaft wird sicher bleiben, aber anders und man wird weniger Arbeiter brauchen. Auch die Börse wird bleiben und auch weiter mit Geld geflutet werden. Mich wundert nur etwas, die Automobilindustrie, hat sich gegen den Stillstand überhaupt nicht gewehrt. Eine Erklärung kann ich gerne liefern. Sie wird sich auf Elektroautos umstellen und dafür braucht man weniger Arbeiter. Warum? Weil ein E-Auto nur ein Zehntel an Bauteilen braucht wie ein Verbrenner. Entsprechend braucht man auch weniger Arbeiter. Die Entlassungen, können somit auf Corona geschoben werden und es kann vertuscht werden, dass der Elektrowahn Arbeitsplätze kostet. Auch wird man so billig Arbeiter los, die man sonst entschädigen müsste. In den nächsten Jahren wird man in Europa hauptsächlich Elektroautos herstellen, dies hat die EU durch Ihre Auflagen beschlossen. Was ich meine ist, dass die CO2 Werte nur mit E-Autos eingehalten werden können. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.