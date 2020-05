Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius meldet einen Verkauf von Teilen der Aktivitäten der Tochter Office Depot Europe: Diese habe den Verkauf der Office Depot Nordics an CEO Frank Egholm im Wege eines Family Office flankierten Management-Buy-outs abgeschlossen, so Aurelius am Donnerstag. Office Depot Nordics beschäftigt 450 Personen. Zu den finanziellen Details des Verkaufs machen die Münchener in ihrer Mitteilung heute keine ...