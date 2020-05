Die Unterstützung im Deutschen Aktienindex bei 10.142 Punkten hat ein weiteres Mal gehalten. Dass gestern rund 20 Zähler darüber überzeugte Käufer in den Markt kamen, bei Aktien zugriffen und sich die Pessimisten damit nicht durchsetzen konnten, ist ein starkes Zeichen für den Markt. Im S&P500 konnten 2.780 Punkte ebenfalls als Unterstützung gehalten werden. Damit besteht nun die Möglichkeit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an der Wall Street, was auch die Frankfurter Börse wieder mit nach oben ziehen dürfte.

Es ist auch ein gutes Zeichen, dass die Börse einen erneut starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen und die Warnung der amerikanischen Notenbank vor einem unsicheren Ausblick abschütteln kann. Hier drückt sich die Zuversicht aus, dass der schrittweise Weg aus dem Lockdown zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung führt, aus der dann ein Aufschwung werden kann. Wenn schlechte Nachrichten gekauft werden, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie bereits in den Kursen eingepreist waren.