Am Freitag hat es neue Schlagzeilen rund um Wirecard gegeben. Es wurde bekannt, dass ein in der Diskussion stehender Drittanbieter der Süddeutschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten seine Türen geschlossen hat. Das hat am Markt für weitere Verunsicherungen gesorgt und den Kurs gedrückt.Dabei untergegangen ist, dass es auch eine neue Stimmrechtsmitteilung bei Wirecard gibt. Diese stammt wieder einmal aus den USA und erneut ...