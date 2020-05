Nach dem historisch schnellsten Eintritt des S&P-500 in einen Bärenmarkt im März, folgte nun im April der ebenso schnelle Austritt.

13.05.2020 - Ähnlich wie bei den Slapstick-Filmen der 20er Jahre, mit überdrehtem Tempo, verlief auch der 2. Akt der Corona-Krise im April an den Aktienmärkten. Nach dem historisch schnellsten Eintritt des S&P-500 in einen Bärenmarkt im März, folgte nun im April der ebenso schnelle Austritt. Mit Hilfe des Stakkatos schnell aufeinanderfolgender fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen gelang es – zumindest an den technologielastigen US-Aktienindizes – bereits eine V-förmige Erholung vom Kursrückgang des Vormonats zu beschreiben. Die Börsenrally im April ließ den S&P-500 um 12,6% und den Nasdaq-100 sogar um 15,2% ansteigen. Etwas weniger ausgeprägt erholten sich die Aktienindizes in Europa (DAX 9,32%, Euro-Stoxx-50 5,0%) und in Asien. (Nikkei-225 6,75%, Hang-Seng 4,41%)

